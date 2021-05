Am Sonntagnachmittag gastiert der frischgebackene Meister Red Bull Salzburg beim LASK. Während die Bullen ihre Ziele (Meisterschaft und Cuptitel) bereits erreicht haben, befinden sich die Linzer mitten in einer entscheidenden Phase im Kampf um die Europacup-Plätze. Die Oberösterreicher liegen punktegleich mit Sturm und drei Punkte hinter Rapid auf dem vierten Tabellenrang.

Thalhammer über Salzburg: "Das ist eine absolut professionelle Mannschaft"

„Bei unserem Sieg gegen den WAC habe ich einen LASK gesehen, der an sich geglaubt hat. Einen LASK, der sein Potential abgerufen hat und dem Gegner keine Chance gelassen hat", resümierte Dominik Thalhammer nach dem überzeugenden 4:0-Sieg gegen den WAC. Aus diesem Spiel könne man auch "für Sonntag einiges mitnehmen, wenngleich es gegen Salzburg immer unglaublich schwer ist. In so einem Spiel entscheiden Kleinigkeiten - wenn wir unsere Leistung wie gegen den WAC hochkonzentriert abrufen, ist auch am Sonntag etwas möglich", so der LASK-Coach weiter.

Laut Thalhammer solle man jedoch nicht darauf hoffen, dass die Mozartstädter aufgrund des geschafften Meistertitels ein, zwei Gänge zurückschalten und nicht mehr hundertprozentig fokussiert sein werden: „Wenn man sich die Historie der letzten Jahre anschaut, dann war Salzburg, auch wenn sie ihre Ziele schon erreicht haben, immer noch da. Das ist eine absolut professionelle Mannschaft. Der Trainer (Jesse Marsch; Anm. d. Red.) spricht auch immer von einer großen Mentalität dieser Mannschaft. Ich glaube, aufgrund der Feiern darf man nicht darauf hoffen, aber trotzdem kann es natürlich sein, dass sie auch einmal ein paar Prozentpunkte weniger auf den Platz bringen", betonte der 50-Jährige.

In den bisherigen vier Saisonduellen (3x Liga, 1x Cup) konnten die Linzer den Bullen stets Paroli bieten. Am Ende setzten sich aber immer die Salzburger durch.

Video: Weitere Statements von Dominik Thalhammer und Lukas Grgic

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media