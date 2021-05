In der vorletzten Runde der Meistergruppe kommt es zum spannungsgeladenen Traditionsduell zwischen Sturm Graz und Rapid Wien. Die Vorzeichen sind brisant: Die Grazer könnten mit einem Heimsieg mit den Hütteldorfern punktemäßig gleichziehen und den Kampf um Platz zwei so richtig anheizen. Vor dem Hit am Sonntag liegt Sturm mit 30 Punkten auf Platz drei. Rapid rangiert mit 33 Zählern auf Platz zwei.

Christian Ilzer: "Wir sind richtig hungrig und gierig auf das Saisonfinish"

Christian Ilzer über den Gegner Rapid Wien: "Wir haben gegen Rapid seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gewonnen. Sie sind ein bärenstarker Gegner aber es wird höchste Zeit, dass wir das ändern und diese Statistik mit einem Heimsieg beenden."

"Es ist natürlich eine richtig intensive Phase, aber genau so wollen wir das auch. Der Sieg in Tirol hat uns zusätzliche Kraft gegeben und die vier Tage zwischen den Spielen sollten reichen, dass wir genügend körperliche und mentale Frische bekommen. Wir haben ein großes Ziel und unsere Mentalität wird uns über den Zielspurt tragen. Wir sind top vorbereitet und voll bereit", betont der Sturm-Trainer vor dem Liga-Hit gegen die Hütteldorfer.

Über die Ausgangslage in der Meistergruppe sagt der gebürtige Steirer: "Ich beteilige mich nicht an irgendwelchen Rechnereien. Für mich ist klar, dass wir einfach Siege brauchen. Deswegen wollen wir am Sonntag ein super Spiel abliefern und vielleicht ist sogar eines der besten Spiele unserer Saison nötig, um unserem Ziel einen großen Schritt näher zu kommen. Eines ist fix: Wir sind richtig hungrig und gierig auf das Saisonfinish."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller