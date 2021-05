Hohen Besuch gab es am Freitagvormittag für den TSV Hartberg: So besuchten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer den TSV Hartberg, um mit Obmann Erich Korherr, Präsidentin Brigitte Annerl, Trainer Markus Schopp und Spielern rund um Dario Tadic über die Herausforderungen und Bewältigung der Coronakrise zu sprechen.

Dario Tadic: "Es war eine coole Sache, dass der Bundeskanzler heute da war"

"Wir sind heute gemeinsam in der Steiermark unterwegs und es ist beeindruckend, zu sehen, wie sich auch am Fußballplatz alle auf die Öffnungen vorbereiten. Wir freuen uns, dass am 19. Mai endlich wieder geöffnet werden kann", sagt der Bundeskanzler in einem Video in seiner Instagram-Story.

"Der Bundeskanzler ist zu Besuch und hat sich ein Bild machen dürfen von dem, was in Hartberg passiert. Wir freuen uns darauf, unseren Sport wieder mit der Euphorie, der Begeisterung und mit unseren Fans ausüben zu können", betonte Markus Schopp.

Dario Tadic freute sich über den hohen Besuch: "Wir freuen uns natürlich, dass wir wieder vor Zuschauern spielen dürfen. Das ist natürlich ein komplett anderes Erlebnis als in einem leeren Stadion. Es war eine coole Sache, dass der Bundeskanzler heute da war. Wir haben ein bisschen plaudern können."

Fokus auf Heimspiel gegen Admira

Danach hieß es für die Kicker sowie für Markus Schopp voller Fokus auf das morgigen Heimspiel gegen die Admira: "Gegen die Admira wartet das nächste Endspiel auf uns, damit wir unser Ziel erreichen. Wenn wir wirklich Platz 7 erreichen wollen, gilt es jetzt das Maximum an Punkten aus den verbleibenden zwei Spielen zu holen. Wir werden gegen die Admira alles raushauen müssen. Wir müssen geduldig sein, gegen eine Mannschaft, die unter dem neuen Trainer noch kein Gegentor erhalten hat. Es gilt in den Umschaltmomenten sehr achtsam zu sein und in der Art und Weise wie wir spielen sehr bedacht aufzutreten. Es ist eine Kopf- und Mentalitätssache wie man so einen Gegner bespielt. Es ist eine richtige Challenge, auf die wir uns sehr freuen", sagte der Cheftrainer vor dem Abschlusstraining.

von Ligaportal, Foto: TSV Hartberg/Facebook