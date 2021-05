In der neunten Runde der Qualifikationsgruppe trifft der spusu SKN St. Pölten auswärts auf den FK Austria Wien. Im vorletzten Spiel der Saison ist für die Wölfe ein Sieg Pflicht, um am Saisonende nicht fix auf dem letzten Tabellenplatz zu stehen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das Schlusslicht der Bundesliga in eine Relegation gegen Klagenfurt oder Innsbruck müssen.

Baumgartner: "Uns allen ist bewusst, dass unbedingt drei Punkte her müssen"

„Für uns wird es wichtig sein, dass wir die positiven Aspekte aus dem Spiel gegen Altach mitnehmen und diese gegen die Austria weiter ausbauen. Es wird definitiv ein schweres Auswärtsspiel, aber allen ist bewusst, dass unbedingt drei Punkte her müssen, um die Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren. Und die wollen wir uns unbedingt holen", sagt SKN-Coach Gerald Baumgartner.

Verzichten muss der "Leitwolf" auf Lukas Tursch (Kreuzbandriss), Michael Steinwender (Gehirnerschütterung) und Luan Leite da Silve (Knöchelverletzung). Außerdem muss George Davies aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel für dieses Spiel passen. Der Einsatz von Michael Blauensteiner und Ahmet Muhamedbegovic fraglich ist.

Die Bilanz des SKN St. Pölten gegen die Austria weist eine leicht negative Tendenz auf: In 19 Spielen konnte der spusu SKN fünf Siege und sechs Remis einfahren, acht Mal behielten die Violetten die Oberhand. In dieser Saison war für die Wölfe gegen die Elf von Trainer Peter Stöger allerdings noch nicht viel zu holen – einem Remis stehen dabei zwei Niederlagen gegenüber.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak