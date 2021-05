Die kuriose Situation in Wien-Favoriten beim Bundesliga-Spiel Austria Wien gegen TSV Hartberg am vergangenen Dienstag zwischen Dominik Fitz und Markus Suttner (Ligaportal berichtete: Kuriose Szene: Fitz streitet mit Suttner um Freistoß - Routinier zieht den Kürzeren) ist auch noch einige Tage später Diskussionsthema.

Sky-Experte Toni Pfeffer, seines Zeichens Austria-Legende, stellte klar, dass so eine Szene zu seiner Zeit als aktiver Kicker nicht passiert wäre.

"Damals wäre das ganz anders abgelaufen, so hätte sich das nicht abgespielt. Wenn das etwa bei Andi Ogris passiert wäre, dann wäre nicht nur Andi Ogris beim Freistoß gestanden, sondern auch zwei andere gestandene Spieler dort gewesen. Die hätten zu dem Buben gesagt: 'Gib den Ball her, sonst Poschts'. Die Sache wäre erledigt gewesen", so Toni Pfeffer.

Es sei auch "eine Frage der Hierarchie. Gibt es die in einer Mannschaft oder gibt es die nicht. Über allem steht die Frage des Respekts. Der wird meiner Meinung nach immer weniger. Das verkommt fast", kritisiert der 55-Jährige.

von Ligaportal; Foto: Josef Parak