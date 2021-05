Am Samstag machte das Gerücht die Runde, wonach Andreas Herzog ab Sommer neuer Trainer der Admira sein soll (Hammer-Meldung: Andreas Herzog soll ab Sommer die Admira trainieren). Herzog selbst habe jedoch gegenüber Sky bereits klargestellt, dass an dieser Meldung nicht dran sei und er nur als Taxler für seine Jungs, die in der Admira-Jugend spielen, fungiere.

Sein Experten-Kollege Toni Pfeffer kommentierte dieses Gerücht via Sky wie folgt: "Wenn er nicht bald einmal einen Trainerposten annimmt, dann bezweifle ich, dass er es überhaupt noch irgendwann einmal macht, weil er ist auch schon über 50 und jetzt muss man dann schon einmal ein Vereinstrainer sein - das war er noch nie", mahnte Pfeffer im TV.

"Er muss jetzt natürlich aufpassen und auch auf sich selbst schauen", so Pfeffer abschließend zu diesem Thema.

von Ligaportal; Foto: SID