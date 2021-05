Nach der 1:2-Niederlage gegen die Wiener Austria war es traurige Gewissheit für den SKN St. Pölten, dass man die Saison 2020/21 als Tabellenletzter beenden wird. Dies ist heuer aber nicht gleichbedeutend mit dem fixen Abstieg in die 2. Liga, da wohl keiner der beiden Aufstiegskandidaten (Innsbruck und Klagenfurt) in die Top Zwei der 2. Liga kommen wird. Daher wird der SKN St. Pölten in einer Relegation antreten müssen.

"Wenn es die Relegation gibt, dann müssen wir bereit sein"

Gerald Baumgartner nach dem Spiel gegenüber Sky: „Wir hoffen, dass wir die Relegation spielen können. Es tut sehr weh, dass wir heute nicht gewinnen konnten. In der Kontersituation zum 2:1 war klar, dass Monschein Schütz über die Beine läuft, in dieser Situation hätten wir den quergespielten Pass besser verteidigen müssen. Wir haben dann alles probiert. Wir waren nicht so gut im Spiel, wie wir in der zweiten Halbzeit raugekommen sind. Wir waren von Start weg nicht so, wie wir gegen Altach begonnen haben. Das Positive war das Altach-Spiel, wir müssen uns das einfach erarbeiten. Ich lasse nicht zu, dass wer den Kopf hängen lässt. Wenn es die Relegation gibt, dann müssen wir bereit sein und das werden wir auch sein."

Alexander Schmidt meinte: „Es waren gute Ansätze, nach dem 0:1 sind wir aufgewacht, haben das Spiel kontrolliert, sind aber nie zwingend vor das Tor gekommen. Die Tabelle ist kein schöner Anblick, wenn man bedenkt, wie wir reingestartet sind. Jetzt sind wir verdient auf dem letzten Platz, aufgrund der Leistungen im Frühjahr. Wir müssen weiterhin versuchen die Fehler abzustellen und zwingender vor das Tor kommen, an den Kleinigkeiten arbeiten. Den Abstieg will keiner. Egal, ob als Leihspieler oder Spieler, die den Verein verlassen. Wir werden hundert Prozent geben, dass wir nicht absteigen.“

Daniel Schütz sagte: „Es hat heute nicht gereicht bzw. war es in den anderen Runden davor schon zu wenig. An die Relegation können wir uns noch klammern, wir haben in der Saison genug Möglichkeiten gehabt, dass wir nicht am letzten Platz stehen. Wir probieren positiv zu bleiben. Es hilft nichts, wir müssen den Kopf aufrichten (…) wir werden es schaffen, wir müssen es schaffen, wenn die Relegation stattfindet.“

von Ligaportal, Foto: Josef Parak