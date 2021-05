Seit wenigen Minuten ist es fix: Der SKN St. Pölten, der die Bundesliga-Saison 2020/21 auf dem letzten Tabellenplatz beenden wird, entgeht dem Fixabstieg und "darf" in einer Relegation antreten. Sowohl Blau-Weiß Linz als auch Liefering konnten ihre Spiele in der 29. Runde der 2. Liga gewinnen und können damit nicht mehr von den beiden Aufstiegskandidaten Wacker Innsbruck und Austria Klagenfurt überholt werden.

Wer der Relegationsgegner vom SKN St. Pölten wird, ist noch offen. In der Pole-Position ist nach wie vor der FC Wacker Innsbruck, der einen 3:1-Sieg gegen Vorwärts Steyr feierte und damit den dritten Tabellenplatz behauptete. Einen Punkt hinter dem FC Wacker liegt Austria Klagenfurt. Die Kärntner feierten einen klaren 4:0-Heimsieg gegen den SV Horn.

Die Termine für die Relegation stehen bereits fest - wir treten am 26. Mai auswärts an, das Rückspiel geht am 29. Mai im "Wolfsrevier" über die Bühne! 💪 #meinSKN #weareone pic.twitter.com/jyjgiEHsjd