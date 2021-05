Zum bereits achten Mal in Folge (6x Liga, 2x Cup) hat der LASK am gestrigen Sonntag gegen Red Bull Salzburg den Kürzeren gezogen. Am vorletzten Spieltag dieser Saison setzte es für die Athletiker eine empfindliche 2:5-Niederlage im eigenen Stadion. Nun müssen die Oberösterreicher gar um den vierten Tabellenplatz bangen.

Großer Ärger bei Thalhammer: "Das darf einfach nie und nimmer passieren"

„Gegen Salzburg fünf Gegentreffer einstecken zu müssen, ist sehr bitter. Insbesondere deshalb, weil wir eigentlich gut ins Spiel gestartet sind, Salzburg zu Fehlern gezwungen haben und in Führung gegangen sind. Die zwei Minuten direkt nach dem Führungstor waren dann aber beispiellos: Aus zwei Anstößen hintereinander zwei Gegentore zu bekommen, darf einfach nie und nimmer passieren. Es war sehr naiv, wie wir uns verhalten und das Spiel hergeschenkt haben", ärgerte sich Trainer Dominik Thalhammer.

Einer habe sich "auf den anderen verlassen", kritisierte der LASK-Coach das Verhalten seiner Spieler. Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann an James Holland, welche Gründe er sieht, warum man nun acht Partien in Folge gegen die Bullen verloren hat, meinte der Australier: „Es ist sicher nicht ideal, aber ich glaube, wir haben die Qualität, um Salzburg wehzutun. Bei diesen acht Spielen waren genug Spiele dabei, wo wir gut gespielt haben und es sehr eng war. Gegen Salzburg musst du ein perfektes Spiel haben und das haben wir bis jetzt nicht gehabt. Wenn wir auf unserem Niveau spielen, dann können wir Salzburg pushen."

Video: Das sagen Dominik Thalhammer und James Holland zur Niederlage

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media