Den Begriff "Mentalität" hört man von Salzburg-Coach Jesse Marsch gefühlt in jedem Interview und in jeder Pressekonferenz. Doch genau diese Mentalität zeichnet den FC Red Bull Salzburg tatsächlich aus - das konnte man auch am Sonntag im Auswärtsspiel gegen den LASK sehen. Ihre Ziele haben die Bullen erreicht, dennoch feierten sie in Pasching einen famosen 5:2-Erfolg gegen die Athletiker.

Jesse Marsch: "Ich bin sehr stolz auf die Leistung und die Mentalität dieser Truppe"

„Es war eine überragende Leistung unserer Mannschaft mit neuen Spielern auf dem Platz. Ich bin sehr stolz auf die Leistung und die Mentalität dieser Truppe. Besonders nach dem 0:1 so eine Reaktion zu zeigen war wirklich überragend", resümierte der US-Amerikaner, bei dem es nach der Niederlage gegen den LASK im Februar des letzten Jahres ein Umdenken gegeben hat.

"Im Februar (2020; Anm. d. Red.) hatten wir eine harte Niederlage gegen den LASK. Wir haben in dieser Zeit viel gelernt, was wichtig für uns ist und wie wir gegen diesen Gegner kämpfen müssen. Ich erinnere mich, dass damals viele über eine Krise gesprochen haben. Für einen Trainer in Salzburg gibt es nicht so viele Schwierigkeiten. Gegen den LASK war es immer ein Kampf und sehr knapp. Wir haben versucht, von der Konkurrenz des LASK zu lernen", betonte Marsch, der ja bekanntlich im Sommer neuer Trainer von RB Leipzig wird.

Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann, welche Eindrücke und Erlebnisse der Amerikaner aus Österreich mitnehmen werde, antwortete der 47-Jährige: "Die Erfahrung mit den Leuten. Hoffentlich werden sie über die Erfolge reden, aber für mich geht es um die Zusammenarbeit. Wir haben den nächsten Schritt im Verein gemacht", ist Marsch überzeugt.

Weitere Statements von Jesse Marsch nach dem Sieg gegen den LASK

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter