Im Sommer wird Dejan Ljubicic den SK Rapid in Richtung Köln verlassen. Seine letzten Spiele im Rapid-Dress gestalten sich überhaupt nicht nach Wunsch: Die jüngsten drei Partien gingen allesamt verloren. Die Wiener kassierten am heutigen Sonntag gegen Sturm Graz nach 1:0-Führung eine herbe 1:4-Pleite und müssen nun um die Vizemeisterschaft zittern (Sturm dreht Partie gegen Rapid und macht den Kampf um Platz zwei so richtig heiß)

"Natürlich ist es jetzt eng"

"Man ist enttäuscht, dass man nicht gewonnen hat, aber meiner Meinung nach war Sturm heute die bessere Mannschaft", stellte Ljubicic im Interview mit Sky Sport Austria klar. "Sie haben mehr zweite Bälle gewonnen, sind mehr in die Zweikämpfe gegangen als wir - das geht einfach nicht. Das war ein wichtiges Spiel und wir verlieren es", war der Rapid-Kapitän fassungslos.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Taxi Fountas das 2:0 auf dem Kopf, scheiterte aber an der Stange. "Schade, wenn der Ball reingeht, ist das Spiel aus", trauerte Ljubicic dieser Chance nach. Man müsse das Spiel nun "abhaken. Natürlich ist es jetzt eng. Wir müssen schauen, dass wir am Samstag gegen den LASK gewinnen".

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller