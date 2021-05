Der SK Sturm Graz macht Jagd auf den Vizemeistertitel - und wie. Nach dem 4:1-Heimsieg gegen Rapid liegen die Grazer nun punktegleich mit den Hütteldorfern auf Rang drei (Sturm dreht Partie gegen Rapid und macht den Kampf um Platz zwei so richtig heiß). In der letzten Runde könnten die Blackys Rapid überholen und die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation fixieren.

Christian Ilzer: "Das war ein hochverdienter Sieg"

Christian Ilzer über die Leistung von seiner Mannschaft: „Die ersten 20 Minuten waren wir sehr gut im Spiel. Wir waren extrem präsent, wenn wir nicht am Ball waren. Am Ball haben wir immer wieder die Linien von Rapid durchbrochen und sind zu richtig guten Chancen gekommen. Gerade in dieser Drangphase hat Rapid dann das Tor gemacht. Das hat ein wenig unseren Spielfluss gebremst. Mit dem 1:1 war es dann wieder feinste Klinge", so der Sturm-Coach gegenüber Sky.

„Es hat Höhen und Tiefen gegeben. War sicher ein Druckspiel für uns, auch für Rapid. Wir waren aber von Beginn an fokussiert. Das Tor von Rapid hat uns ein wenig aus der Balance geworfen. Wir haben es dann wieder geschafft durch gutes Teamwork und ein wenig Glück. Das war ein hochverdienter Sieg. Ein extrem gutes Spiel von uns. Ich habe vorm Spiel noch gesagt, dass es eine unserer besten Saisonleistungen brauchen wird und die haben wir auch geliefert", ist Ilzer stolz.

Über einen möglichen zweiten Platz meint der Sturm-Trainer: „Wir wollen nochmal ein gutes Spiel haben. Es ist noch nicht zu Ende. Wir spielen noch in Wolfsberg. Die einzige Mannschaft die wir noch nicht geschlagen haben. Da wollen wir nochmal alles geben.“

Kelvin Yeboah über seine Torchancen: „Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Manchmal gehen die leichten Chancen nicht rein, aber die Schweren passen. Wir sind überglücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben.“

Den zweiten Platz hält Yeboah für möglich: „Wir schauen jetzt, dann werden wir unser Spiel spielen gegen den WAC. Wir haben keinen Druck. Mal schauen was geht.“

Torschütze Andreas Kuen meint: „Die Mannschaft ist überglücklich, dass wir Zuhause gegen Rapid mit 4:1 gewonnen haben nach einem 0:1 Rückstand in der Halbzeit. Das zeigt, was für ein Teamgeist in der Mannschaft steckt. Auch wie wir die Tore gemeinsam bejubeln. Da entsteht was ganz Großes. Das Trainerteam spannt uns immer wieder ein. Sie schauen, dass wir immer Vollgas geben. Egal wie es steht, wir schauen immer, dass wir gute Ergebnisse erzielen. Das ist uns heute super gelungen.“

