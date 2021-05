Guntamatic, oberösterreichischer Qualitätshersteller für Holz-, Pellet- und Hybridwärmepumpenheizungen, wird auch in der Saison 2021/22 die SV Ried als Hauptsponsor unterstützen. Das gibt der Tipico Bundesligist am Montag bekannt.

„Guntamatic begleitet die SV Ried seit 2016 als Hauptsponsor und hat uns auch in schwierigen und turbulenten Zeiten stets die Treue gehalten. Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich und geht weit über eine herkömmliche Partnerschaft hinaus. Es freut uns ganz besonders, dass wir auch die kommende Bundesliga-Saison gemeinsam mit unserem Hauptsponsor Guntamatic in Angriff nehmen dürfen. Ich möchte mich im Namen des gesamten Präsidiums, der Mannschaft und auch der Fans bei Günther Huemer uns seinem Team herzlichst dafür bedanken“, betont SVR-Präsidiumsmitglied Thomas Gahleitner.

„Auch in diesen turbulenten Zeiten vertrauen viele Oberösterreicher auf unsere besonders sparsamen Qualitäts-Heizsysteme. Mit unserem Sponsoring wollen wir auch dafür Danke sagen. Der SV Guntamatic Ried möchte ich auch auf diesem Weg zum Klassenerhalt herzlich gratulieren. Was in den vergangenen Wochen geleistet wurde, war sehr bemerkenswert und hat uns alle große Freude bereitet. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Bundesliga-Saison mit unserer SV Ried“, erklärt Günther Huemer, Geschäftsführer der Guntamatic Heiztechnik GmbH.

Foto: SVR/Guntamatic