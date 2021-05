Der FC Flyeralarm Admira besetzt einen wichtigen Posten neu: Der bisherige U18-Coach Tilo Morbitzer wird zur kommenden Saison Cheftrainer der Juniors. Der 44-jährige Morbitzer war bereits von Juli 2011 bis Juni 2012 beim FC Flyeralarm Admira als Trainer der U15 tätig, seit Juli 2018 coachte er die U18.

„Die Juniors sind die letzte Ausbildungsstufe unserer Nachwuchsabteilung. Wir wollten diese Stelle daher mit jemanden besetzen, der die Abläufe innerhalb des Klubs bzw. Akademie bestens kennt. Tilo ist genau der Richtige dafür. Er ist ein verdienstvoller, langjähriger Mitarbeiter und hat sich diese Chance zu 100 Prozent verdient. Er weiß, wie er mit den jungen Leuten umgehen muss. Außerdem ist es nach der U18 der nächste logische Schritt in seiner Trainerentwicklung“, erklärt Geschäftsführer Sport Franz Wohlfahrt.

„Nach zuletzt drei erfolgreichen Jahren in der Akademie freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe. Ich möchte diese ehrenvolle Chance nützen und das in mich gesetzte Vertrauen zurückzahlen. Persönlich sehe ich es als nächsten Schritt in meiner Trainiertätigkeit und ich werde alles in meiner Macht stehende unternehmen, damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Zeit erleben“, so Morbitzer.

von Ligaportal, Foto: FC Flyeralarm Admira