Mario Andric ist der erste Sommerneuzugang der WSG Swarovski Tirol. Der 23-jährige Linksverteidiger wechselt vom FC Kufstein nach Wattens. Andric genoss seine fußballerische Ausbildung und Jugend in der Akademie von Red Bull Salzburg, ehe er über Deutschland (Kaiserslautern, Wuppertaler SV und SGV Freiberg) nach Kufstein in die Regionalliga West kam.

WSG-Manager Sport Stefan Köck zum Transfer: „Mario ist ein Tiroler Spieler, der mit einer guten Technik und Dynamik ausgestattet ist. Wir erhoffen uns von ihm, dass er sich schnellstmöglich in der Mannschaft integriert und sich in der Bundesliga beweist. Nicht umsonst wurde er in jungen Jahren in die Ausbildungsstätte von Red Bull Salzburg geholt, wo er unter anderem von Marco Rose und Alexander Zickler trainiert wurde.“

Mario Andric zum Transfer: „Ich bin sehr froh, bei der WSG die Chance zu erhalten, in der österreichischen Bundesliga Fuß zu fassen. Ich hoffe, meine Stärken ausspielen zu können und dem Verein zu helfen. Ich freue mich auf die Aufgaben, die auf mich, die Mannschaft und den Verein zukommen.“

von Ligaportal, Foto: WSG Swarovski Tirol