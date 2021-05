Beim letzten Heimspiel des FC Red Bull Salzburg gegen die WSG Tirol am Samstag, den 22.05.2021 um 17 Uhr, dürfen wieder 3.000 Fans in der Red Bull Arena dabei sein. Nach diesem Spiel wird auch der Meistertitel an die Erfolgstruppe aus der Mozartstadt übergeben. Die Tickets für dieses Spektakel werden unter dem Motto „TREUE LOHNT SICH“ unter allen Dauerkarten- und Business Card-Besitzern, die den Bullen auch in der kommenden Saison die Treue halten, vergeben.

Aufgrund von Umbauarbeiten ist der VIP-Bereich bei diesem Spiel nicht geöffnet. Jeder Business Card-Besitzer hat die Möglichkeit, Tickets für die Haupttribüne im Online Ticket-Shop zu buchen. Dies kann mit einem kurzen Mail bis Donnerstag, den 20. Mai um 12:00 Uhr, erledigt werden.

Der Umbau der VIP-Lounge ist in vollem Gange. In den letzten Wochen wurde das alte VIP-Zelt abgetragen und eine Baugrube ausgehoben. Mittlerweile sind sogar die ersten Fundamente betoniert.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures