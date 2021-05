Sturm-Sportchef Andreas Schicker befindet sich bereits mitten in den Planungen für die nächste Saison. Mit Manprit Sarkaria haben die Grazer bereits einen Sommertransfer offiziell verkündet. Außerdem steht fest, dass die auslaufenden Verträge von Bekim Balaj und Kevin Friesenbichler nicht verlängert werden.

Schicker nimmt zu Personalfragen Stellung

In der Sky-Sendung Talk und Tore äußerte sich Andreas Schicker zu weiteren spannenden Personalien. Die Grazer sind sehr bemüht, Leihspieler David Nemeth, der Mainz 05 gehört, ein weiteres Jahr in Graz zu behalten: "Wir wollen ihn unbedingt noch ein Jahr halten. Ich glaube, dass es für seine Entwicklung am besten wäre, wenn er noch ein Jahr bei uns spielt und das eine oder andere internationale Spiel mitnimmt. Dann glaube ich, dass er als richtiger Innenverteidiger-Kandidat nach Mainz zurückkehren wird", so Schicker.

Der auslaufende Vertrag von Tobias Schützenauer wird verlängert. "Das hat er sich verdient. Ich habe ihm heute schon ein Angebot geschickt. Ich glaube, da werden wir zusammenkommen. Es freut mich sehr, weil er Sturm Graz lebt wie kein anderer. Er ist auch ein richtig guter Typ", betont der Sportchef der Grazer. Zudem wird Stürmer Martin Krienzer von seiner Leihe vom SV Lafnitz zurückkehren.

Weiters wird dem SK Sturm Graz Interesse an Liefering-Kicker Alexander Prass nachgesagt: "Er ist ein sehr spannender Spieler. Wir werden sehen, ob er zu uns kommt. Ich denke, dass er sehr gut zu Sturm Graz und in unser Anforderungsprofil passen würde. Wir haben uns mit ihm schon beschäftigt", verrät der Sportchef von Sturm Graz.

