Salzburg-Sportchef Christoph Freund kann einmal mehr auf eine hervorragende Saison zurückblicken. Nunmehr befindet sich der 43-Jährige bereits in den Planungen für die neue Saison. Es könnte ein heißer Transfer-Sommer in der Mozartstadt werden, denn nicht nur Torjäger Patson Daka ist im Ausland beliebt. Gegenüber Sky Sport Austria bezog Freund zu den wichtigsten Themen Stellung.

"Wir brauchen wieder eine richtig hungrige Mannschaft, die Titel gewinnen möchte"

Den Meistertitel hat man in Salzburg ausgelassen gefeiert: „Es war so, wie man Titel feiert. Wir haben noch jeden Titel richtig gefeiert, so auch heuer, weil es einfach was Besonderes und Schönes ist. Aber wir haben uns schon wieder erholt. (…) Er (Dietrich Mateschitz, Anm.) freut sich eher im Stillen. Aber natürlich kommt die eine oder andere Nachricht. Er ist sehr happy, wie es gerade läuft.“

Über die Bestellung von Trainer Matthias Jaissle als Nachfolger von Jesse Marsch sagt Freund: „Es ist für viele überraschend gekommen, aber wir haben es in den letzten Jahren schon öfters gemacht, dass wir Entscheidungen getroffen haben, die auf den ersten Blick nicht alle getroffen hätten. Aber wir versuchen inhaltlich die besten Entscheidungen zu treffen. Wir sind total überzeugt vom Matthias.

Zudem sprach Freund über die Kaderplanung sowie über das Gerücht einer möglichen Verpflichtung von Nicolas Capaldo von den Boca Juniors: „Wir können jetzt noch gar nichts sagen. Ich habe es schon öfters gesagt, dass im Sommer einiges passieren wird. Unser Rad soll einfach im Laufen bleiben. Wir brauchen wieder eine richtig hungrige Mannschaft, die Titel gewinnen möchte. Da muss die Mischung passen. Wenn man zu viele Spieler im Kader hat, die es immer wieder schon erreicht haben, immer wieder mal weg wollten und man lässt sie nicht gehen, dann geht der Hunger verloren. (…) Nicolas Capaldo wäre einer, der sehr gut zu uns passen würde. Aber er spielt bei einem großen Verein in Argentinien. Schauen wir.“

Angesprochen auf seine eigene Zukunft und ob er immer in Salzburg bleiben wird, meinte der Sportchef der Bullen: „Ich weiß nicht, ob ich immer in Salzburg bleibe, aber es macht mir extrem viel Spaß. Es bleibt bei uns auch nicht langweilig. Immer wieder eine neue Mannschaft aufbauen, ein neuer Trainer. Das Gesamtpaket ist extrem gut. Aktuell kann ich mir nichts Besseres vorstellen.“

Auch über das Schiedsrichterwesen in Österreich äußerte sich der 43-Jährige: „Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Bestandteil des Fußballes ist, dass man gute Schiedsrichter hat. Weil sie einfach eine entscheidende Rolle spielen. Wichtig ist, dass wir alle gemeinsam für Nachwuchs sorgen und dass in der Ausbildung Geld in die Hand genommen wird. Es muss eine gewisse Attraktivität bekommen, weil ohne junge Schiedsrichter ist auch Fußball spielen schwierig. Je besser die Qualität, desto weniger werden wir darüber diskutieren. (…) Ich finde es nicht so extrem in dieser Saison, wie es oft dargestellt wurde.“

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter