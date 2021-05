Seit Sommer 2013 ist Thomas Silberberger durchgängig Trainer der WSG Swarovski Tirol. Sprich: Seit mittlerweile acht Jahren hat man in Wattens keinen Trainerwechsel vorgenommen und diese Kontinuität hat sich offensichtlich bezahlt gemacht. In dieser Saison haben die Kristallkicker ja bekanntlich sensationell den Sprung in die Meistergruppe geschafft.

"Es wäre sicher mehr möglich gewesen, aber wir haben unser Saisonziel bereits erreicht"

„Es macht mich auch ein Stück weit stolz, dass ich so ein Langzeittrainer bin. In diesen acht Jahren haben wir uns ständig adaptieren müssen und haben in diesen acht Jahren sämtliche Spielstile durchgemacht. Jetzt probieren wir es mit den Jungen und sind aktuell auf einem sehr guten Weg. (…) Beim Vertrag ändern wir am Ende des Tages immer nur die Jahreszahl. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich in Wattens habe. Ich bin auch sehr dankbar, dass sie mir im Sommer nicht den Stecken gegeben haben. Ich habe es auch ein Stück weit erwartet. Aber da hat unsere Präsidentin einfach Größe gezeigt. (…) Ich bin keiner, der aktiv auf etwas zugeht. Es wäre ein Leichtes, sich irgendwo ins Spiel zu bringen. Aber ich weiß, was ich an Wattens habe und Wattens weiß, was sie an mir haben. Ich bin bereit, dass wir noch länger zusammenarbeiten", sagte Silberberger bei Talk und Tore auf Sky Sport Austria.

Mit der aktuellen Saison können die Tiroler sehr zufrieden sein, wenngleich Silberberger etwas relativiert: „Grundsätzlich sind wir relativ zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben. Es wäre sicher mehr möglich gewesen, aber wir haben unser Saisonziel bereits erreicht. Wir können schon stolz sein, weil in Österreich hat jeder davon geredet, dass Wattens der Fixabsteiger ist", so der WSG-Coach weiter.

Über den Spielstil in Wattens meint der 47-Jährige: „Wir haben viele Spieler, die nie eine Akademie gesehen haben. Daher haben wir heuer gesagt, dass wir die Spieler nicht überfordern können. Wer uns aufmerksam verfolgt, der wird feststellen, dass wir in 31 von 32 Runden komplett das Gleiche gespielt haben. Wir können diese Spieler nicht mit verschiedenen Systemen überfordern, weil sie auch nicht diese Ausbildung haben, weil sie nie die Akademie gesehen haben.“

Angesprochen auf das Budget für die kommende Saison, betonte Silberberger: „Es ist wieder eine Gradwanderung. Es bedeutet für uns, dass wir junge Spieler entwickeln müssen und dann für Ablöse verkaufen müssen. Ich freue mich, wenn die Bundesliga die Jahresabschlüsse veröffentlicht, dann sehen die Leute, dass es drei Zweitligisten gibt, die ein höheres Budget als WSG Tirol haben."

Zudem könnten im Sommer wieder neue Leihspieler von Juventus Turin kommen: „Wir sind in einem guten Austausch mit Juve. Dieses Leihgeschäft mit Baden Frederiksen hat ja voll eingeschlagen. Man wird sehen, was von Juve kommt, aber wir werden definitiv wieder was von Juve bekommen.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller