Hiobsbotschaft für die SV Ried: Wie der Bundesligist am Dienstag bekannt gibt, hat sich Matthias Gragger im letzten Spiel im Auswärtsmatch in Altach am vergangenen Samstag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Kniegelenk zugezogen. Der 19-Jährige unterzieht sich am Freitag einer Operation.

Matthias Gragger kam unter Andreas Heraf regelmäßig zum Einsatz. Seit dem Heimspiel am 3. April gegen Hartberg absolvierte er 266 Minuten. von Ligaportal, Fotos: Harald Dostal/fodo.media