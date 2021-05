Nachdem Peter Stöger den FK Austria Wien nach dieser Saison verlassen wird, befinden sich die Veilchen aktuell auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Der Kurier berichtet, dass der neue Chefcoach des Wiener Traditionsklubs diesen Freitag präsentiert werden soll.

Folgende Kandidaten sollen sich noch im Rennen befinden

Markus Schopp: „Jeder in Österreich tätige Trainer der sagt, die Austria ist für ihn kein Thema, würde lügen. Es ist nach wie vor eine der größten Nummern in Österreich", hatte Schopp vor Kurzem gegenüber Sky gemeint. Der Vertrag des 47-Jährigen beim TSV Hartberg läuft nach dieser Saison aus. Eine Entscheidung hat der gebürtige Grazer noch nicht getroffen, auch ein Verbleib in Hartberg scheint noch möglich.

Michael Köllner: Der Deutsche coacht aktuell den TSV 1860 München. Zuvor war Köllner beim 1. FC Nürnberg engagiert, mit dem er 2017/18 in die 1. Bundesliga aufstieg. "Köllner konnte mit seinem Konzept und seinen Vorstellungen die Austria-Granden, allen voran Präsident Frank Hensel, überzeugen", schreibt der Kurier.

Manfred Schmid: Der 50-Jährige fungierte jahrelang als Co-Trainer von Peter Stöger. Sowohl bei der Austria, als auch in Köln und Dortmund stand Schmid an der Seite von Stöger. Manfred Schmid, der in seiner Zeit als aktiven Zeit 224 Spiele für die Veilchen absolviert hat, war allerdings noch nie als Cheftrainer tätig.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller