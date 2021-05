ÖFB-Teamchef Franco Foda hat am heutigen Mittwoch den vorläufigen und erweiterten 30-Mann-Kader für die Europameisterschaft bekannt gegeben. Nennschluss für das definitive 26-Mann-Aufgebot ist dann am 1. Juni. Mit Julian Baumgartlinger, Marko Arnautovic und Christoph Baumgartner befinden sich auch drei angeschlagene Schlüsselspieler im Aufgebot.

Der vorläufige EM-Kader im Überblick

TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Heinz LINDNER (FC Basel/SUI), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER), Alexander SCHLAGER (LASK)



VERTEIDIGUNG: David ALABA (FC Bayern München/GER), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg)



MITTELFELD: Husein BALIC (LASK), Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER), Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER), Valentino LAZARO (Borussia Mönchengladbach/GER), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER), Louis SCHAUB (FC Luzern/SUI), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER)



STURM: Marko ARNAUTOVIC (Shanghai Port/CHN), Adrian GRBIC (FC Lorient/FRA), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER)



Auf Abruf: Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz), Cican STANKOVIC (FC Red Bull Salzburg), Richard STREBINGER (SK Rapid); Gernot TRAUNER (LASK), Maximilian ULLMANN (SK Rapid), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg); Yusuf DEMIR (SK Rapid), Thomas GOIGINGER (LASK), Raphael HOLZHAUSER (Beerschot V. A./BEL), Jakob JANTSCHER (SK Sturm Graz), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER), Reinhold RANFTL (LASK), Stefan SCHWAB (PAOK Saloniki/GRE); Ercan KARA (SK Rapid)



Die Spieler werden am Nachmittag des 27. Mai im AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf eintreffen, der Trainingsbetrieb startet am 28. Mai. Am 1. Juni hebt der ÖFB-Tross Richtung Middlesbrough ab, wo am 2. Juni um 21.00 Uhr ein Testspiel gegen England angesetzt ist. Anschließend geht es für das Nationalteam nach Wien, um sich auf den letzten Härtetest vor der EURO am 6. Juni um 17.30 Uhr im Ernst-Happel-Stadion gegen die Slowakei vorzubereiten. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen wurde der die Kick-off-Zeit auf 17.30 Uhr vorverlegt. Das Team Base Camp in Seefeld wird am 8. Juni bezogen.

von Ligaportal, Foto: SID