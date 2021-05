Der FK Austria Wien will in der 32. Runde in Ried (Freitag, 19 Uhr) Platz eins in der Qualigruppe verteidigen und sich damit das Heimrecht für das Play-off-Halbfinale gegen Hartberg (Montag, 17 Uhr) sichern. In Ried werden bereits wieder Zuschauer dabei sein. Austria-Trainer Peter Stöger betont: „Wir haben einen gemischten Plan, brauchen am Montag frische Spieler und wollen Erster bleiben.“

„Ich denke, die Fans in Ried werden ihre Mannschaft abfeiern, dass sie den Klassenerhalt geschafft hat"

Die Austria liegt im Moment punktegleich mit Hartberg und mit der deutlich besseren Tordifferenz an der Spitze der Qualigruppe, muss also in Ried zumindest gleich viele Punkte sammeln wie Hartberg in St. Pölten, um Platz eins zu verteidigen. „Wir werden gegen Ried relativ viel durchwechseln, auch während des Spiels. Wir haben auch ein paar Spieler im Kader, die noch Einsatz-Minuten brauchen", sagt Peter Stöger in einer Aussendung der Austria.

Die Mannschaft und das Betreuer-Team reisen bereits am heutigen Donnerstag nach Oberösterreich, bereiten sich dort auf Ried vor. Am Freitag darf erstmals seit Oktober wieder vor Zuschauern gespielt werden: „Jeder freut sich, dass wieder Zuschauer im Stadion sind – egal ob daheim oder auswärts“, sagt der Austria-Trainer.

Die Rieder können weder absteigen noch sich für das Play-off qualifizieren: „Ich denke, die Fans in Ried werden ihre Mannschaft abfeiern, dass sie den Klassenerhalt geschafft hat. Ried wird für die Zuschauer eine gute Leistung abliefern wollen", ist Stöger überzeugt. Die Austria habe "einen gemischten Plan: Wir möchten das Spiel gewinnen und die nötigen Punkte für Platz eins sammeln, wollen aber nicht die volle körperliche Belastung für alle Spieler, die am Montag zum Einsatz kommen sollen“, erklärt der Austria-Coach.

Personal: Erik Palmer-Brown kehrt von seiner Sperre zurück, ist aber ebenso wie Michael Madl leicht angeschlagen und daher fraglich. Patrick Wimmer kämpft mit Adduktoren-Problemen. Dafür sind Benedikt Pichler und Thomas Ebner wieder einsatzfähig.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media