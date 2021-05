Baumgartner: „Für uns ist dieses Spiel genauso wichtig wie jedes andere"

Der TSV Hartberg ist in letzter Zeit nicht gerade ein "Lieblingsgegner" der Wölfe: Der TSV Prolactal Hartberg ist gegen den spusu SKN St. Pölten seit 6 Spielen ungeschlagen (4 Remis, 2 Siege). Der SKN gewann nur die erste Begegnung in der Tipico Bundesliga gegen Hartberg – am 22. September 2018 mit 3:0.

In dieser Saison konnte sich hingegen noch kein Team durchsetzen. Sämtliche Spiele gegen die Steirer brachten am Ende keinen Sieger hervor (2:2, 3:3, 0:0).

SKN-Cheftrainer Gerald Baumgartner: „Für uns ist dieses Spiel genauso wichtig wie jedes andere. Wir wollen die Saison vor unseren Fans mit einem Erfolgserlebnis abschließen und uns Selbstvertrauen für die bevorstehende Relegation holen.“

Lukas Tursch fällt nach seinem Kreuzbandriss weiterhin verletzt aus. Außerdem ist Luan Leite da Silva (Knöchelverletzung) weiterhin nicht einsatzbereit. Der Einsatz von Christoph Riegler (Schulterblessur) und George Davies (Oberschenkelverletzung) ist zudem fraglich. Michael Blauensteiner und Michael Steinwender sind hingegen wieder ins Training eingestiegen.

Markus Schopp: "Wir fahren nach St.Pölten, um zu gewinnen"

Hartberg-Chefcoach Markus Schopp sagt vor dem Spiel in Niederösterreich: „Wir brennen auf das letzte Spiel in der Qualifikationsgruppe. Wir haben die Situation, dass wir in St.Pölten voll Punkten müssen, um Platz 1 in der Tabelle erreichen zu können und dementsprechend werden wir das auch anlegen. Wir fahren nach St.Pölten, um zu gewinnen und um die Meisterschaft mit einem guten Gefühl zu beenden und dafür werden wir alles investieren."