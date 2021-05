Der FC Flyeralarm Admira und Trainer Klaus Schmidt beenden die Zusammenarbeit mit Saisonende. Der auslaufende Vertrag des 53-Jährigen wird nicht verlängert. Das gibt die Admira einen Tag vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SCR Altach bekannt.

Schmidt war erstmals von September 2019 bis Februar 2020 bei den Südstädtern tätig. Am 26. April 2021 kehrte der Steirer zurück und fixierte mit der Mannschaft am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der Bundesliga.

„Klaus Schmidt war immer für uns da und hat uns zwei Mal in höchster Not geholfen. Er hauchte der Mannschaft im Saisonfinish neues Leben ein und hatte mit seiner positiven und professionellen Art maßgeblichen Anteil am Liga-Verbleib. Wenn er etwas macht, dann nur zu 100 Prozent. Wir wünschen ihm für seine weitere sportliche Zukunft nur das Beste und viel Gesundheit. Klaus, du wirst immer ein Teil unserer Admira-Familie sein und bist auch jederzeit herzlich willkommen", schreibt die Admira in einer Aussendung.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media