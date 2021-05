Spannung pur herrscht auch vor dem Pack-Derby zwischen dem WAC und Sturm Graz. Die Kärntner könnten mit einem Sieg gegen Sturm sowie einer gleichzeitigen Pleite des LASK in Hütteldorf noch Vierter werden. Sturm Graz wiederum ist Rapid dicht auf den Fersen und könnte sogar Vizemeister werden. Dafür benötigen die Grazer aber einen Sieg, sofern Rapid gegen den LASK punkten sollte.

Sturm möchte eine herausragende Saison mit dem Vizemeistertitel krönen

Sturm-Coach Christian Ilzer ist heiß, mit seinen Schützlingen die Vizemeisterschaft nach Graz zu holen: "Der Vizemeistertitel in Österreich hat mit der Dominanz von Red Bull Salzburg einen ganz besonderen Stellenwert", weiß der gebürtige Steirer. "Es fühlt jeder eine Leichtigkeit im Herzen. Aber unser Kopf ist extrem fokussiert", versichert der Sturm-Trainer.

Mit den Kärntnern haben die Blackys noch eine Rechnung offen, konnte Sturm in der laufenden Saison doch noch keine Partie gegen den WAC gewinnen. Zudem kassierten die Grazer in den drei Duellen immer eine Rote Karte. "Wir haben auch keine Angst vor elf Sturm-Graz-Spielern", scherzt WAC-Coach Roman Stary.

Die Kärntner könnten mit einem Sieg gegen Sturm sowie einer gleichzeitigen Niederlage des LASK gegen Rapid dem EL-Playoff ausweichen: "Wenn es sein muss, dann machen wir es natürlich, aber unbedingt reißen tun wir uns nicht um das Play-off", stellte Stary klar.

So könnten die Teams spielen

WAC: Kuttin - Novak, Henriksson, Lochoshvili, Giorbelidze - Taferner, Leitgeb, Liendl, Wernitznig - Röcher, Joveljic

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante - Kiteishvili, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kuen - Yeboah, Jantscher

WAC gegen Sturm im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen Sturm live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport 14.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

WAC gegen Sturm im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger