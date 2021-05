Der FC Red Bull Salzburg und Alexander Walke haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt, der über ein Jahr laufen wird. Damit geht der 37-jährige Deutsche in seine elfte Saison mit den Roten Bullen. Im Jahr 2010 wechselte Alexander Walke von Hansa Rostock ins Salzburger Land, wo er – mit einer kurzen Unterbrechung von sechs Monaten bei Greuther Fürth – über all die Jahre ein wichtiger Spieler beim FC Red Bull Salzburg war.

In dieser Zeit kam der 1,89 m große Deutsche auf 226 Pflichtspieleinsätze und gewann insgesamt 14 Titel (8x Österreichischer Meister, 6x Österreichischer Cup-Sieger). Drei Mal (2015/16, 2016/17 und 2017/18) wurde „Atze“ in der Bundesliga auch zum„Besten Torhüter der Saison“ gewählt.

Alexander Walke: „Es ist sehr schön, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht. Ich habe mit dem FC Red Bull Salzburg in den vielen Jahren schon so viel erlebt und will das fortsetzen. Dafür werde ich weiterhin hart arbeiten und gleichzeitig auch alles tun, um an die Erfolge der letzten Jahre anschließen zu können.“

Sportdirektor Christoph Freund: „Wir wissen sehr genau, was wir an Alex haben und wie wichtig er für unser Team nach wie vor ist. Sowohl am Trainingsplatz als auch in der Kabine ist er eine absolute Führungspersönlichkeit. Alex ist gesund und fit und darum freuen wir uns, dass er auch in der kommenden Saison ein wichtiger Teil unserer Mannschaft bleibt.“

Foto: GEPA pictures