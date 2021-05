Österreichs Europacup-Starter wissen nun, wie hoch die Prämien im internationalen Geschäft in der kommenden Saison sein werden. Das Startgeld für die Gruppenphase der UEFA Champions League beträgt 15,64 Millionen Euro. Jene Klubs, die sich für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren, erhalten 3,6 Millionen Euro. Für die Teilnahme an der neu geschaffenen Conference League erhält man 2,94 Millionen Euro. Das berichtet die APA.

Ein Sieg in der Champions League bringt 2,8 Mio., ein Unentschieden 930.000 Euro.

In der Europa League steigen die Prämien leicht an. Für einen Sieg erhält man 630.000 Euro, ein Remis spült 210.000 Euro in die Klubkassen. Die Conference League wartet mit 500.000 Euro für einen Sieg und 166.000 für ein Remis auf. "Hinzu kommen in allen drei Bewerben teils erhebliche Anteile aus Marktpool und höhere Boni für gelungene Auftritte der jüngeren Vergangenheit (UEFA-Clubkoeffizient)", berichtet die APA.

Red Bull Salzburg wird als Meister im Champions-League-Playoff antreten. Die Bullen müssten also wie im letzten Jahr einen Gegner ausschalten, um zum dritten Mal in Folge in der Königsklasse dabei zu sein. Der Vizemeister (Rapid oder Sturm) steigt in der 2. Quali-Runde der CL ein. Bei einem Ausscheiden in der 2. Runde würde man in der dritten Quali-Runde der Europa League weiterspielen. Sollte man dann in der 3. Quali-Runde der EL ausscheiden, gebe es noch eine Chance im Playoff der Conference League.

Der Dritte steigt im Playoff der Europa League ein und wäre bei einem Aus fix in der Gruppenphase der Conference League. Der Vierte müsste zwei Runden in der Qualifikation der Conference League überstehen, der Sieger des Liga-Play-offs drei Runden überwinden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter