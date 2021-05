Der LASK gastiert am Samstag, den 22. Mai beim SK Rapid Wien. Im letzten Spiel der Meistergruppe wollen die Athletiker den vierten Platz und damit den angestrebten internationalen Startplatz fixieren. Als Vierter würden die Linzer im Sommer in der dritten Qualifikationsrunde der neuen UEFA Conference League antreten.

Sowohl für den LASK als auch für Rapid geht es am Samstag um die Endplatzierung in der Meistergruppe: Der LASK will Platz vier und damit den angestrebten internationalen Startplatz fixieren. Dazu ist ein Punktgewinn nötig, um den WAC auf Distanz zu halten. Die Wolfsberger treten zeitgleich gegen Sturm Graz an.

Auch Rapid schielt mit einem Auge nach Kärnten. Die Wiener liegen punktegleich mit Sturm auf Platz 2 – um diesen Tabellenrang zu halten, darf Rapid nicht weniger Punkte einfahren als Sturm. Für Spannung ist also auch am letzten regulären Spieltag dieser Tipico-Bundesliga-Saison gesorgt.

„Auf uns wartet ein echtes Schnittspiel, für beide Teams geht es um sehr viel. Wir können und wollen den vierten Platz aus eigener Kraft fixieren - der internationale Startplatz ist unser erklärtes Ziel. Dazu müssen wir noch einmal alles in die Waagschale werfen: Hohe Intensität, Zweikampfstärke und volle Überzeugung in unsere Qualitäten", wird LASK-Coach Dominik Thalhammer in einer Aussendung des Vereins zitiert.

