Den Freitagabend am 21. Mai 2021 werden die Fans, Verantwortlichen und Spieler der SV Ried nicht so schnell vergessen. Die Wikinger feierten in der 32. Runde der Bundesliga einen furiosen 3:2-Heimsieg gegen die Wiener Austria. Und das nach 0:2-Rückstand. Dementsprechend groß und ausgelassen war der Jubel bei den Oberösterreichern nach dem Schlusspfiff.

"Fußballherz was willst du mehr?!"

„Hollywood hätte es nicht besser schreiben können. Wenn du im letzten Spiel der Saison, wo erstmals wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, nach einem 0:2 am Ende mit einem 3:2 vom Platz gehst und der Manuel Kerhe auch noch das Siegtor erzielt - schöner geht es nicht", strahlte Andreas Heraf.

Marcel Ziegl, dessen Vertragsverlängerung bei der Pressekonferenz nach dem Spiel verkündet worden war, meinte: "Ried ist meine Heimat, sowohl privat als auch sportlich. Ich bin sehr stolz, dass ich weiterhin ein Teil der SV Ried sein darf." Über die unfassbare Aufholjagd gegen die Veilchen sagte Ziegl: "Fußballherz was willst du mehr?! Man hat gesehen, dass uns die Zuschauer Auftrieb gegeben haben. Wir hatten nicht unbedingt einen großen Druck und haben eine große Mentalität in der Truppe. Der Sieg ist verdient."

Weitere Statements von der Pressekonferenz der SV Ried

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media