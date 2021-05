"Wir wollen keine violetten Schweine! Stöger? Nein danke!!!", stand kürzlich auf einem Transparent vor der Arena von Ferencvaros Budapest. Peter Stöger, der die Austria nach dieser Saison verlassen wird, soll im Sommer beim ungarischen Meister anheuern. Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann nahm Stöger nach dem Spiel gegen Ried zu dieser Entgleisung der Ferencvaros-Anhänger Stellung.

"Wenn man es gerne hat, dass man in seinem Leben nur mit Leuten zu tun hat, die einen mögen, dann hat man schon Glück, wenn das in der Familie und im engsten Freundeskreis so ist. Es gibt immer wieder Leute, denen etwas gefällt und nicht gefällt. Dazu bin ich schon zu lange im Geschäft dabei. Es gibt schon mehr die unzufrieden sind, als die, die sich über etwas freuen", meinte Stöger.

Auf die Frage, wohin es für ihn als Trainer nun gehe, antwortete er mit einem Grinser: "Jetzt gehe ich zum Bus."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller