Admira-Präsident Philip Thonhauser äußerte sich vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SCR Altach über die Entscheidung, den Vertrag von Klaus Schmidt nicht zu verlängern sowie über die Suche nach einem neuen Chefcoach. Die Südstädter hatten am Donnerstagabend bekannt gegeben, dass der gebürtige Steirer nach dieser Saison gehen muss.

"Wir wollen jemanden holen, der das Admira-Gen in sich hat"

"Wir haben mit Klaus ausgemacht, dass wir abwarten möchten, wie sich die Situation mit dem Klassenerhalt ergibt. Wir haben ihn dann in aller Fairness bereits am Vortag informiert, dass wir diesen Vertrag nicht erweitern. Es war ein unfassbar schwerer Schritt, wenn man weiß, was Klaus Schmidt für uns geleistet hat. Es sind strategische Gründe, die uns zum Schluss kommen ließen, den Vertrag nicht zu verlängern", sagte der Admira-Präsident im Interview mit Sky Sport Austria.

Über die Suche nach einem Nachfolger sagt Thonhauser: "Uns geht es vor allem um das Kennen des Vereins. Wir wollen jemanden holen, der das Admira-Gen in sich hat, der versteht, worum es hier geht, was der Wert der Akademie ist. Nicht, dass Klaus Schmidt das nicht hätte, aber wir haben unsere Fühler weiter ausgestreckt und hoffen, dass wir jemanden finden, der diesem Anforderungsprofil zu 100 Prozent entspricht", führt er weiter aus.

Entscheidung könnte am Wochenende fallen

Man wolle "zeitnahe diese Entscheidung herbeiführen und kommunizieren", verrät Thonhauser. "Wir sind gut beraten, die verbleibenden Überlegungen zu sammeln, um dann am Wochenende die richtige Entscheidung zu treffen", so der Admira-Präsident weiter. Womöglich gibt es dann bereits in der kommenden Woche eine Entscheidung.

Und was steckt genau hinter den besagten "strategischen Gründen"? "Wir möchten uns auf unsere Stärken besinnen und unsere Schwächen ausmerzen. Da haben wir in letzter Zeit einige offenbart. Es geht um einen konzentrierten und fokussierten Weg, unseren Schatz (die Akademie) zu heben und dort Spielern die Plattform zu bieten, sich zu entwickeln", erklärt Thonhauser weiter.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media