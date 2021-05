Paukenschlag beim LASK vor dem Auswärtsspiel gegen Rapid Wien: Wie der Verein am Freitag verlautet, wird Co-Trainer Emanuel Pogatetz beim Auswärtsspiel gegen Rapid am Samstag nicht Teil des Trainerteams sein. Diese Entscheidung habe Cheftrainer Dominik Thalhammer getroffen. "In der kommenden Woche wird es klärende Gespräche geben", verrät der Pressesprecher der Linzer Athletiker.

Angaben über die Hintergründe dieser Entscheidung machte der LASK nicht. Emanuel Pogatetz hatte die Mannschaft zuletzt im Auswärtsspiel gegen den WAC betreut, nachdem Dominik Thalhammer wegen einer Rotsperre zuschauen musste.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media