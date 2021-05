Die SV Ried hat am Freitagabend einen emotionalen 3:2-Heimsieg gegen den FK Austria Wien gefeiert: Die Oberösterreicher drehten in einer turbulenten Schlussviertelstunde einen 0:2-Rückstand in einen Heimsieg, der die Fans in der josko-Arena toben ließ. Austria-Keeper Patrick Pentz unterlief beim 1:2 durch Marco Grüll ein folgenschwerer Patzer >> Hier geht's zum Video <<.

Der 24-Jährige, der eine bärenstarke Saison absolvierte und heute zum Tormann der Saison gekürt wurde, ließ einen Flachschuss von Grüll durch seine Hände rutschen. Es war der Startschuss zur unfassbaren Aufholjagd der Hausherren.

von Ligaportal, Foto: Screenshot Sky