Die Bundesliga-Saison 2020/21 ist geschlagen und damit stehen auch vier von fünf Europacup-Starter fest. Red Bull Salzburg wird als Meister im Playoff der Champions League antreten. Die Bullen müssen also wie im Vorjahr einen Gegner ausschalten, um zum dritten Mal in Folge in der Gruppenphase der Königklasse zu stehen.

Rapid ist zum zweiten Mal in Folge Vizemeister. Die Hütteldorfer steigen in der 2. Quali-Runde der CL ein. Bei einem Ausscheiden in der 2. Runde würde man in der dritten Quali-Runde der Europa League weiterspielen. Sollte man dann in der 3. Quali-Runde der EL ausscheiden, gebe es noch eine Chance im Playoff der Conference League.

Sturm beendet die Saison auf dem starken dritten Rang und kann damit bereits fix mit einer Gruppenphase planen. Die Grazer steigen im Playoff der Europa League ein und wären bei einem Aus fix in der Gruppenphase der Conference League.

Der Vierte LASK müsste zwei Runden in der Qualifikation der Conference League überstehen.

Der WAC trifft im Playoff auf Hartberg oder die Austria.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media