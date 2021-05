Der SK Rapid Wien hat die Saison 2020/21 auf dem zweiten Platz beendet. Die Hütteldorfer feierten in der letzten Runde einen 3:0-Heimsieg gegen den LASK und eroberten damit wie schon im Vorjahr den Vizemeistertitel. Dementsprechend groß war die Freude bei den Grün-Weißen nach dem Schlusspfiff.

"Der heutige Tag hat auch gezeigt, dass wir verdient den zweiten Platz erobert haben"

Rapid-Coach Didi Kühbauer war nach dem Spiel sehr zufrieden: „Wir haben wieder Zweiter werden müssen und haben das verdient geschafft. Salzburg ist leider im Moment in einer anderen Liga. Ich bin wirklich stolz auf dieses Team. Meister sind auch wir geworden. Zwar nur Vizemeister, aber in Wahrheit ist es so, dass wir gegen die Mannschaften, die auf unserem Niveau sind, heuer ein sehr gutes Niveau bewiesen haben. In dieser Meisterschaft sind wir Meister", so der gebürtige Burgenländer gegenüber Sky Sport Austria.

Zoran Barisic resümierte: „Ich bin sehr zufrieden. Der heutige Tag hat auch gezeigt, dass wir verdient den zweiten Platz erobert haben. Gratulation an Mannschaft, Trainer und an alle, die da mitgearbeitet haben.“

Dejan Ljubicic sagt zu seinem Abschied aus Hütteldorf: „Vor dem Spiel war ich schon traurig, dass es zu Ende geht. 15 Jahre war ich bei Rapid. Ich kenne nur ein Trainingszentrum und ein Stadion. Ich hatte eine schöne Zeit hier.“

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie