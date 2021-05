Nur zwei von zehn Spielen in der Meistergruppe konnte der LASK gewinnen (beide gegen den WAC). Gegen Meister Salzburg, Rapid, Sturm und WSG Tirol blieben die Linzer im Saisonfinish sieglos. Erst in der letzten Runde konnte der LASK das "Minimalziel" Platz vier erreichen - trotz einer klaren 0:3-Niederlage gegen Rapid.

Dominik Thalhammer über das Spiel: „Wenn man auf das Ergebnis schaut, dann schaut es so aus, als wäre Rapid heute klar überlegen gewesen. Aber ich finde, dass vor allem in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe war. In der zweiten Halbzeit waren die Tore teilweise selbst gemacht. Aber doch müssen wir uns eingestehen, dass Rapid in den entscheidenden Phasen besser war", so der LASK-Trainer im Interview mit Sky.

„Am Ende des Tages möchte ich die Saison nicht ganz schlechtreden. Es ist immerhin ein vierter Platz, es war das Cupfinale und eine fantastische Europa League Saison. (…) Das Ende war nicht so berauschend", gestand Thalhammer.

Über seine Zukunft beim LASK sagt Thalhammer: „Ich denke, dass wir unsere Minimalziele erreicht haben. Von daher denke ich, dass es gut sein muss.”

