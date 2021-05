Wenn der WAC auf Sturm Graz trifft, dann geht das Spiel zumeist nicht Elf gegen Elf zu Ende. So gab es in allen Saisonduellen zwischen diesen beiden Mannschaften immer eine Rote Karte. Nachdem es in den drei Spielen zuvor immer einen Grazer erwischt hat, musste mit Thorsten Röcher diesmal ein WAC-Kicker (dafür mit Sturm-Vergangenheit) gehen. Der WAC verlor letztlich 1:3.

Roman Stary: "Ich bin schon sehr enttäuscht und leer"

Roman Stary über die Gründe der heutigen Niederlage: „Natürlich die Rote Karte und der Hauptgrund war unser Auftreten zu Beginn der zweiten Halbzeit. Wir waren da viel zu passiv und haben Sturm das Spiel einfach übergeben. Ich bin schon sehr enttäuscht und leer", so der WAC-Coach gegenüber Sky.

Angesprochen auf das kommende Europacup Playoff in der nächsten Woche meinte Stary: „Ab morgen heißt es Vollgas für die beiden Spiele. Die Chance lebt absolut.“



Michael Liendl ärgerte sich nach dem Spiel über Schiedsrichter Markus Hameter: „Er pfeift viele Kleinigkeiten, die nicht wirklich was sind. Es war niemals eine Rote Karte. Der Schiedsrichter hat das Spiel kaputt gepfiffen", so der Routinier.

WAC-Präsident Dietmar Riegler bestätigte im Sky-Interview, dass Roman Stary dem WAC erhalten bleiben wird: „Er wird im Nachwuchsbereich eine Funktion übernehmen und dem Verein erhalten bleiben. Wir haben beschlossen längerfristig mit ihm zusammenzuarbeiten.”

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger