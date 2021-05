Seit wenigen Augenblicken steht fest, mit welchem Gegner es der SKN St. Pölten in der Relegation zu tun bekommt: Die Niederösterreicher treffen auf Austria Klagenfurt. Das Hinspiel steigt bereits am Mittwoch, dem 26. Mai um 18 Uhr, in Klagenfurt. Das Rückspiel geht am Samstag, dem 29. Mai um 17 Uhr, in St. Pölten über die Bühne.

Austria Klagenfurt feierte am letzten Spieltag der 2. Liga einen 2:1-Auswärtssieg gegen Rapid II und überholen den FC Wacker Innsbruck, der eine bittere 0:1-Heimpleite gegen die OÖ Juniors kassierte.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media