Der FK Austria Wien gastiert im Play-off-Halbfinale am Montag um 17 Uhr in Hartberg. Trainer Peter Stöger fordert von seiner Mannschaft ein Auftreten wie in der ersten Stunde in Ried: „Wenn wir die letzten 20 Minuten als Eintagsfliege bewerten und uns wieder so aufstellen, wie wir es auch schon gezeigt haben, dann können wir gewinnen.“ In der Schlussphase haben die Veilchen einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben.

"Wir müssen bereit sein, in die Körperlichkeit zu investieren"

Unbekannte gäbe es in Hartberg beim sechsten Saison-Duell für beide Seiten keine mehr. Das letzte Aufeinandertreffen am 11. Mai konnte die Austria mit einem 3:1-Heimsieg in der Generali-Arena durch Tore von Wimmer, Fitz und Sarkaria für sich entscheiden: „Vom Spiel her wäre es gut, wenn wir es so anlegen wie in den ersten 60 Minuten in Ried. Mit einem Auftritt wie in den letzten 20 Minuten können wir uns die Reise nach Hartberg sparen. Ansonsten wird es ein totaler Fight werden. Wir müssen bereit sein, in die Körperlichkeit zu investieren“, sagt Peter Stöger.

Am Freitag verspielte die Austria mit der 2:3-Niederlage in Ried das Heimrecht für das Play-off-Halbfinale. Dabei ging der Plan lange Zeit auf, die Veilchen lagen durch Tore von Grünwald und Jukic 2:0 vorne, obwohl einige Stammspieler zunächst auf der Ersatzbank Platz nahmen: „Wir mussten im Laufe der Partie tauschen, weil viele Spieler sehr lange nicht über so eine Distanz gegangen sind und wir sie auch nächste Woche brauchen. Die Jungs, die teilweise sechs bis sieben Wochen nicht gespielt haben, haben ihre Sache super gemacht. Die Jungs, die eigentlich im Rhythmus sind, haben es ganz schlecht gemacht“, erklärt der Austria-Trainer.

Dass sich die Austria nicht das Heimrecht sichern konnte, ärgert Stöger: „Es ist total ärgerlich, weil wir den Fans gern die Möglichkeit gegeben hätten, dass sie am Montag ins Stadion kommen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir in Hartberg gewinnen und damit im Play-off-Finale noch ein Heimspiel haben“, erklärt Stöger.

Der Sieger des Play-off-Halbfinales spielt am Donnerstag (19 Uhr) und Sonntag (17 Uhr) in Hin- und Rückspiel gegen den WAC. Der Fünfte darf entscheiden, wer zuerst das Heimspiel austrägt.

Foto: Richard Purgstaller