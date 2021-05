LASK-Vizepräsident Jürgen Werner rückte in der jüngsten Vergangenheit aufgrund schwerer Vorwürfe, was den Zusammenhang mit Transferrechten betrifft, in den Vordergrund. Zudem hatte der LASK im Saisonfinish auch aus sportlicher Sicht nicht viel zu jubeln und erst in der letzten Bundesliga-Runde das "Minimalziel" Platz vier erreicht.

Jürgen Werner: „Die FIFA ermittelt nicht"

„Mit dem vierten Platz ist das Minimalziel für diese Saison erreicht. Natürlich war die Erwartungshaltung intern und extern ein wenig höher. Wenn ich sehe, dass wir die letzten Jahre die Plätze vier, zwei, vier, vier erreicht haben, jedes Mal im Europacup gespielt haben – was außer uns nur Salzburg geschafft hat – geht es gar nicht so um die Platzierung. Wir haben gegen Rapid von zwölf Punkten einen gemacht und gegen Wattens von zwölf Punkten zwei – diese Punkte sind natürlich ausbaufähig", betont Jürgen Werner gegenüber Sky Sport Austria.

Über die TPO-Causa sagt der Vizepräsident des LASK: „Die FIFA ermittelt nicht. Ich bin froh, dass sich die Bundesliga das jetzt einmal ansieht und dass dann eine objektive Meinung dort steht. Wir sagen nichts dazu, bis es dieses Statement gibt.“

Über eine mögliche Ablöse von Dominik Thalhammer meint Werner: „Wir haben zu keinem einzigen Trainer Kontakt aufgenommen. Es ist jetzt in den letzten Wochen Schlag auf Schlag gegangen. Wir hatten nicht einmal unter der Woche Zeit, die Dinge zu evaluieren. Wir haben mit Thalhammer und dem Präsidenten ausgemacht, dass wir das tun werden.“

"Man muss schauen, dass man den Reset-Knopf findet und im Herbst nur mehr sportliche Schlagzeilen macht"

Die vergangene Saison fasst der gebürtige Welser wie folgt zusammen: „Wir müssen die Fehler bei uns selber suchen. Wir müssen schauen, dass im Umfeld wieder Ruhe einkehrt, das war einfach zu viel dieses Jahr. Man muss schauen, dass man den ‚Reset-Knopf‘ findet und im Herbst nur mehr sportliche Schlagzeilen macht. Wir haben diese Saison sechs Kreuzbandrisse hinnehmen müssen, von denen drei unserer besten Stürmer betroffen waren. Das ist keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung. Das kann jede Mannschaft nur schwer verkraften. Das Zweite ist, dass wir von sieben Elfmetern sechs verschossen haben. Das hat natürlich auch Punkte gekostet. Drittens, die schon vorher angesprochenen Unruhen, wo wir auch selber beigetragen haben. Ich glaube, dieses Paket war mitentscheidend, dass dann die letzten Prozent gefehlt haben.“



Zur Kaderplanung verrät Werner: „Der Umbruch wird nicht so groß sein. Wir können das nicht an Einzelnen festmachen. Man hat beim LASK gesehen, dass wir über das Kollektiv kommen. Handlungsbedarf ist natürlich im Sturm, wo wir Johannes Eggestein verlieren, aber wir bekommen zwei Jungs im Laufe des Herbstes hoffentlich zurück, Raguz (Marko, Anm.) ziemlich früh und Gruber (Andreas, Anm.) im Laufe des Herbstes. Wir wollen uns auch in der Innenverteidigung noch verstärken.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media