Alex Kristan blickt der Europameisterschaft "mit sehr gedämpften euphorischen Gefühlen entgegen". Der Kabarettist übte in der Sky-Sendung "Talk und Tore" scharfe Kritik an ÖFB-Teamchef Franco Foda. Das Spielsystem des ÖFB sei "nicht nur unattraktiv, sondern auch überaltet", analysiert Fußballfan Kristan.

Alaba im Mittelfeld - Kristan: "Das verstehe ich einfach nicht"

„Ich sehe dieser Europameisterschaft mit sehr gedämpften euphorischen Gefühlen entgegen. Ich glaube, dass das Potenzial der Mannschaft vom Trainer nicht so abgerufen wird, wie es möglich wäre. Das Spielsystem von Franco Foda ist nicht nur unattraktiv, sondern auch überaltet. Vor allem wird es nicht dem Potential gerecht, das diese Mannschaft hätte. Das Pressing, das nach vorne spielen wird vom Foda nicht zugelassen, es wird eher auf Ergebnis verwalten gespielt. Xaver Schlager spielt bei Wolfsburg einen Terrier und wird im Nationalteam an die Leine genommen", sagt Alex Kristan in der Sendung Talk und Tore von Sky Sport Austria.

„Die David Alaba Kritik kommt immer wieder. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der sich besser auskennt und mir erklärt, warum ein Weltklasse-Innenverteidiger, den wir haben, im Mittelfeld spielt? Das verstehe ich einfach nicht. Der einzige Nationalspieler, der im Nationalteam nicht die Position spielt, die er im Verein spielt. Es wird sicher berufenere Experten geben, die mir vielleicht plausibel erklären können, warum ein super Innenverteidiger einen durchschnittlichen Mittelfeldspieler geben muss", so der Kabarettist weiter.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak