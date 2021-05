Für den TSV Hartberg ging die Saison 2020/21 mit einer schwächeren Leistung zu Ende. Die Oststeirer unterlagen im Europacup-Playoff-Halbfinale dem FK Austria Wien klar und verdient 0:3. Besonders in der ersten Halbzeit hatten die Schützlinge von Markus Schopp den Gästen aus Wien praktisch nichts entgegenzusetzen.

Rene Swete: "Es war einfach zu wenig. Die Austria ist verdient weiter"

Hartberg-Keeper Rene Swete fand nach dem Spiel gewohnt klare Worte: "Es war in der ersten Halbzeit - ich will jetzt nicht sagen übertrieben schlecht, aber die Austria war griffiger und mehr in den Zweikämpfen präsent. Wir hatten dem nichts entgegenzusetzen. Das zweite Tor ist halt der Bereich Kinderfußball, wie wir uns da anstellen. Dann wurde es noch schwieriger gegen eine Austria, die enorme Qualität hat. Es war einfach zu wenig. Die Austria ist verdient weiter", gestand der 30-Jährige im Interview mit Sky Sport Austria.

Über die Leistung in dieser Saison sagte Swete: "Man muss sagen, dass es eine sehr ordentliche Saison war für den TSV Hartberg. Wir waren bis zum letzten Spieltag im Rennen um die Meistergruppe, haben die Qualifikationsgruppe als Erster abgeschlossen. Wir müssen immer dran denken, dass wir der TSV Hartberg sind. Ich glaube, die Saison war mehr als in Ordnung."

von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller