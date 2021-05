Der FC Red Bull Salzburg steht offenbar vor einem großen Kaderumbruch. Zahlreiche Stammspieler haben sich ins Visier europäischer Topklubs gehievt. Österreichs Bundesliga-Serienmeister könnte im Sommer gar die halbe Startelf abhanden kommen. Auf Neo-Coach Matthias Jaissle und Sportchef Christoph Freund kommt also eine große Herausforderung zu.

Die Kronen Zeitung berichtet, dass Patson Daka (Torschützenkönig und Spieler der Saison 2020/21) "unmittelbar vor einem Wechsel in eine Topliga" stehen. Mergim Berisha habe eine vorzeitige Verlängerung seines bis Sommer 2022 laufenden Vertrages nicht verlängert und steht damit wohl auch vor dem Absprung. Auch er hat sich in dieser Saison aufgedrängt und soll vor allem in Deutschland Begehrlichkeiten geweckt haben.

In der Defensive wird es wohl auch zu einem Umbruch kommen: Rasmus Kristensen zählte in dieser Spielzeit zu den stärksten Bullen und wird wohl kaum zu halten sein. Andre Ramalho wiederum wird mit einem Transfer zum niederländischen Klub PSV Eindhoven in Verbindung gebracht. Dort ist mit Roger Schmidt ein ehemaliger Salzburg-Coach am Werk. Mit dem 20-jährigen Polen Kamil Piatkowski hat der FC Red Bull Salzburg aber schon einen potentiellen Nachfolger geholt.

Zlatko Junuzovic wurde zuletzt mit einem Wechsel in die Major League Soccer in Verbindung gebracht. Patrick Farkas wiederum habe keine Zukunft beim Serienmeister, berichtet die Krone.