Kann sich der SKN St. Pölten nach einem völlig verpatzten Bundesliga-Frühjahr retten oder steigen die Wölfe fünf Jahre nach dem letzten Aufstieg in die 2. Liga ab. Diese Frage wird in dieser Woche in zwei Relegationsspielen gegen den SK Austria Klagenfurt beantwortet. Am Mittwoch um 18 Uhr steigt im Wörthersee-Stadion das Hinspiel.

„Für uns ist es ein Vorteil, dass wir uns bereits sehr früh auf diese Partie vorbereiten konnten. Wir konnten uns im Trainingslager ideal auf das Spiel einstellen und sind bereit für die beiden entscheidenden Schritte zum Klassenerhalt. Unser Ziel ist es, uns morgen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Samstag zu schaffen", sagt SKN-Cheftrainer Gerald Baumgartner.

Der SK Austria Klagenfurt, der mit Ambitionen auf den direkten Aufstieg in die Bundesliga in die Saison gestartet ist, hat sein Ticket für die Relegation in letzter Sekunde gebucht. Am letzten Spieltag konnte man sich aufgrund eines Ausrutschers des FC Wacker Innsbruck gegen die OÖ Juniors durch einen 2:1-Sieg bei Rapid II noch an den Tirolern vorbeischieben und belegte somit mit 59 Punkten aus 30 Spielen Rang Drei in der Tabelle.

Der SKN St. Pölten kreuzte bisher insgesamt fünf Mal mit den Kärntnern die Klingen: In der Meistersaison 2015/2016 in der zweiten Liga feierte der spusu SKN gegen die Violetten drei Siege und ein Remis. Das letzte Spiel im ÖFB Cup im Jahr 2017 ging allerdings mit 1:2 verloren.

Der spusu SKN St. Pölten muss für das bevorstehende Auswärtsspiel auf einige Spieler verzichten: Neben Lukas Tursch und Luan Leite da Silva wird auch Christoph Riegler aufgrund seiner Schulterblessur nicht mitwirken können. Der Einsatz von George Davies ist zudem fraglich.

