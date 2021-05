Austria Wien stattet Florian Wustinger mit einem Profivertrag aus und bindet den 17-Jährigen drei Jahre bis Sommer 2024 an den Verein. Der Mittelfeldspieler schaffte in dieser Saison den Sprung aus der Akademie zu den Young Violets und feierte sein Debüt in der 2. Liga.

Florian Wustinger geht im kommenden Sommer in seine bereits zwölfte Saison bei Austria Wien. Seit 2010 trägt der talentierte Mittelfeldspieler das violette Trikot und durchlief den gesamten Nachwuchs- und Akademie-Bereich des Klubs.

Zur Saison 2020/21 wurde Wustinger in den Kader der Young Violets aufgenommen, am 9. April 2021 feierte er beim 2:1-Heimsieg über den FAC sein Debüt in der 2. Liga. Aufgrund einer Erkrankung blieb es vorerst bei diesem ersten Einsatz, dem ab Juli weitere folgen sollen.

Florian Wustinger: "Ich bin wirklich überglücklich über meinen ersten Vertrag bei der Austria. Jetzt bin ich schon so lange dabei, ich habe in der U8 begonnen und mich bis hierhin durchgekämpft. Ich freue mich, dass es weitergeht und möchte in der nächsten Saison meine Chance bei den Young Violets nutzen."

Ralf Muhr, Leiter Profi-Lizenzabteilung: "Spieler aus der eigenen Akademie mit Profiverträgen auszustatten ist immer eine große Freude. Bei Flo freut es mich wirklich sehr, er ist seit knapp elf Jahren im Verein, hat sämtliche Nachwuchs- und Akademie-Teams durchlaufen und sich immer durchgesetzt. Er bringt nicht nur fußballerische Qualitäten mit, sondern ist auch von der Einstellung her auf und abseits des Platzes ganz stark. Wir freuen uns, dass wir ein weiteres großes Talent langfristig an den Verein binden konnten und sind sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung."

Harald Suchard, Trainer Young Violets: "Es ist sehr erfreulich, dass wir mit Flo den nächsten jungen und perspektivisch talentierten Spieler halten können. Er hat in den vergangenen Monaten im Trainingsbetrieb der Young Violets bewiesen, dass er hervorragend mithalten kann und ist sicherlich ein Versprechen für die Zukunft."

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien