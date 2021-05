Ein Transfer von Andre Ramalho von Red Bull Salzburg zu PSV Eindhoven nimmt immer konkretere Formen an. Am heutigen Dienstag sorgte ein Foto auf Twitter für Aufsehen, auf dem der Brasilianer gemeinsam mit Ehefrau und Berater in Eindhoven zu sehen ist.

Bei PSV Eindhoven würde Andre Ramalho auf Chefcoach Roger Schmidt treffen. Unter dem Deutschen hat der Verteidiger bereits während seiner ersten Ära bei RB Salzburg gespielt. Zudem holte Schmidt Ramalho zu Bayer Leverkusen.

Andre Ramalho bestritt in der Saison 2020/21 43 Pflichtspiele für die Salzburger. Der Vertrag des 29-Jährigen bei Red Bull Salzburg läuft noch bis Sommer 2022.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter