Im Kreise der Mannschaft hat der SCR Altach im Anschluss an die Auswärtspartie in der Tipico Bundesliga bei der Admira am vergangenen Samstag fünf Spieler und Sportdirektor Christian Möckel verabschiedet. Nach der Rückkehr ins Ländle wurden im Zuge einer kleinen internen Zeremonie fünf Spieler und der scheidende Sportdirektor Christian Möckel verabschiedet.

Bereits bekannt war der Abgang von Emir Karic, welcher den SCRA nach drei Jahren in Richtung Darmstadt verlassen wird. Karic bestritt im Altach-Trikot 84 Pflichtspiele, in denen ihm ein Treffer und sechs Assists gelangen.

Zusätzlich werden auch Alain Wiss (25 Spiele, 1 Assist), Neven Subotic (10 Spiele, 1 Assist), Kofi Babil (3 Spiele) und Leonardo Zottele den SCRA mit Saisonende 2020/21 verlassen. Zum Abschied erhielten sie vom scheidenden Sportdirektor Christian Möckel ein kleines Präsent samt Erinnerungsfoto überreicht.

Sportdirektor Christian Möckel beendet Tätigkeit nach eineinhalb Jahren. Knapp 19 Monate lang war Christian Möckel als Sportdirektor beim SCR Altach tätig. Mit Saisonschluss trennen sich die Wege. Möckel wurde am Samstag durch Präsident Peter Pfanner und Geschäftsführer Christoph Längle verabschiedet.

von Ligaportal, Foto: SCR Altach