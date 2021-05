Bereitet sich der SK Rapid Wien auch auf einen möglichen Abgang von Maximilian Ullmann vor oder suchen die Wiener nach einem Backup für den Dauerbrenner? Neben Innenverteidiger Kevin Wimmer, dessen Wechsel nach Hütteldorf immer konkreter wird, soll sich der Rekordmeister auch um Jonas Auer bemühen. Der 20-jährige Linksverteidiger steht aktuell beim tschechischen Klub FK Mlada Boleslav unter Vertrag.

In der abgelaufenen Spielzeit kickte der Österreicher leihweise für Zweitligist FK Viktoria Zizkov. Der Sportdirektor von Zizkov, Michal Dyml, bestätigt gegenüber "isport.blesk.cz" das Interesse der Hütteldorfer: "Ja, wir wissen, dass Rapid an Jonas interessiert ist." Die Hütteldorfer sollen Auer in der abgelaufenen Saison mehrfach beobachtet haben.

Der 20-jährige Verteidiger wechselte im Sommer 2018 aus der Akademie St. Pölten zu Slavia Prag, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Ende März feierte Jonas Auer sein Debüt im U21-Nationalteam und durchlief sämtliche Nachwuchsteams des ÖFB.

Der Vertrag von Auer bei Mlada Boleslav endet im Juni 2022.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie