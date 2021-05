Die SK Rapid Playmakers sind Teil des größten Mädchenfußballprojekts in Europa, das die UEFA gemeinsam mit Disney entwickelt hat und für dessen Koordination und Umsetzung sich in Österreich der ÖFB verantwortlich zeichnet.

Mit dem Ziel, bei Mädchen zwischen fünf und acht Jahren das Interesse am Sport zu wecken und den Zugang zum Fußball zu erleichtern verfolgen die SK Rapid Playmakers ein einzigartiges Spiel- und Trainingskonzept rund um die Geschichten bekannter Disney Filme. Kreativität, Spaß am Sport, Teamwork und Empowerment stehen hierbei im Vordergrund – Mädchen sollen durch den spielerischen Zugang nicht nur Freude an Bewegung entdecken, sondern auch an Selbstvertrauen gewinnen.

Neustart mit zusätzlichem Standort in Hütteldorf

Corona-bedingt mussten die SK Rapid Playmakers leider eine Pause einlegen. Nun gibt der SK Rapid nicht nur neue Termine für die Trainingseinheiten bekannt, sondern erweitert sein Angebot zudem um einen zweiten Standort. Ab 2. Juni können interessierte Mädchen sowohl im Allianz Stadion in Hütteldorf als auch im Ernst-Happel-Stadion im 2. Bezirk mit dabei sein. Die Einheiten finden zeitgleich an beiden Standorten jeweils mittwochs von 15:00 bis 16:00 Uhr statt.

Ernst-Happel-Stadion

Sektor E

Meiereistraße 7

1020 Wien

Allianz Stadion

Gerhard-Hanappi-Platz 1

1140 Wien

Einzigartiges Storytelling-Konzept

Der SK Rapid war einer der ersten Vereine in Österreich, die das Konzept der Playmakers umgesetzt haben. Während die erste Auflage unter dem Narrativ des Disney-Hits „Die Unglaublichen 2“ stand, folgt nun der Neustart dem beliebten Film „Die Eiskönigin 2“. Die Teilnehmerinnen schlüpfen dabei in die Rolle ihrer Lieblingscharaktere und erleben so ein facettenreiches Disney- und Fußballabenteuer unter der Anleitung von eigens für das Projekt ausgebildeten TrainerInnen und BetreuerInnen.

Die Teilnahme an den SK Rapid Playmakers ist kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte direkt beim ÖFB unter oefb.at/playmakers.

Foto: SK Rapid Wien